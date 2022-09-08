Trakya Birlik ayçiçeği avans fiyatını açıkladı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

Ayçiçeği ekim alanında bu yıl Türkiye'de yüzde 10 artış olduğu belirtilen açıklamada, 1 milyon 850 bin ton civarında beklenen ayçiçeği rekoltesinin ülke yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesini aşması beklendiği ifade edildi.

Trakya Birlik tarafından yapılanaçıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametrelerin yanı sıra üretici ortaklarımızın üretim maliyetleri ve üründen beklenen gelir seviyeleri Birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 12 bin TL/ton avans ödemesi yapılması karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12 bin 720 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans ödemesi 13 bin 800 TL/ton olarak uygulanacaktır. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler de değerlendirilerek ön alım fiyatı belirlenecek olup, ön alım fiyatı üzerinden ürün döken tüm ortaklarımız için fark ödemesi yapılabilecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 prim uygulanacaktır."