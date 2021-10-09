Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde, Gazipaşa Caddesi’nde seyir halinde olan taksinin şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden araçtaki milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafikte tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, tartışma kavgaya dönerken, çevredekiler araya girip tarafları ayırdı. Olayın ardından Serhat Demir, silah alarak kent merkezinde Berke İnaloğlu'nu aramaya başladı. Taksi durağının karşısından aracıyla seyir halinde olan İnaloğlu'nu durduran Serhat Demir, tabancasıyla ateş etti. İnaloğlu, sol ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı İnanoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnaloğlu’nun bacağındaki kurşunlar ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi süren İnaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Serhat Demir'in emniyette verdiği ilk ifadede trafikte yaşadıkları tartışma sırasında İnaloğlu'nun kendisini darp ettiğini iddia ederek, "Beni darp edince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darp ettiği için vurdum" dediği belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Serhat Demir, tutuklandı.