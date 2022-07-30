Trafikte geri geri 12 kilometre gitti, para cezası kesildi

Yalova’da dün trafikte kilometrelerce bir otomobili geri geri gitti. Cengiz Koçal Caddesi’nde otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. Sürücü ters şekilde giderek trafikte bekleme yapan minibüsü de solladı. Otomobil şehir merkezinden çıkarak şehirlerarası karayoluna girdi. Yalova-İzmit karayolunu kullanan otomobil sürücüsü A.U. kilometrelerce yol kat ederek Çiftlikköy ilçesine kadar ulaştı.

Trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü A.U.'ya "geri geri giderek trafiği tehlikeye sokmak", "yayaya yol vermemek", "ehliyetini bulundurmamak" suçlarından bin 742 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca hapis talebiyle adli işlem başlatıldı. (İHA)