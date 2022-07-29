Melih Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Gösterdikleri dinozorlar benim değil

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında Ankapark'la ilgili açıklamalarda bulundu.
"Ankapark’ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş’tır" diyen Gökçek, "Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş. Park dünyadakilerin onlarca kat altında 450 milyon dolara mal oldu. İlk 8 ayda burayı 1,5 milyon kişi ziyaret etmişti" iddiasında bulundu.
"İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu. İnternete girin dünyanın en zeki çocukları dinozorlarla uğraşan çocuklar" diyen Gökçek şöyle konuştu: