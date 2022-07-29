Melih Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Gösterdikleri dinozorlar benim değil

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında Ankapark'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ankapark’ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş’tır" diyen Gökçek, "Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş. Park dünyadakilerin onlarca kat altında 450 milyon dolara mal oldu. İlk 8 ayda burayı 1,5 milyon kişi ziyaret etmişti" iddiasında bulundu.

"İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu. İnternete girin dünyanın en zeki çocukları dinozorlarla uğraşan çocuklar" diyen Gökçek şöyle konuştu:

Pandemi olmasa işletmeci devam ederdi. Disneyland da Paris'te batıyordu. 1 milyar Euro sübvanse yaptılar. Ankarapark da Ankara'nın sembolü olacaktı. Burada Mansur Yavaş tam yetkilidir. Kendi denetiminde, aksini dillendirip yalan söylüyor. Cinayet işliyor. Yavaş, Akşener'i gezdirdi. O görüntülerde sadece kafası kopmuş oyuncaklar var. Atatürk Orman Çiftliğindeki çürümüş olarak gördüğünüz oyuncaklara ilişkin bugüne kadar açıklama yapmadım. Yavaş batsın, çıkamasın istediğim için açıklamadım. Benim aldığım dinozorlar değil bu gösterdikleri.

Hayvanat bahçesinde dinozorlar vardı, bizim aldıklarımız değil eski oyuncaklar. O dinozorları biz eskidikleri için söktük ve depomuza koyduk. Bunlar benim aldığım dinozorlar değil. Sırf pislik atmak için yapıyor. Meslek haline getirmiş bunu. Benim aldığım iki dinozorun hiçbir şeyi yoktu. Milli servet bu, Mansur Yavaş bunun hesabını vermeli. Ankapark için 6 müfettiş görevlendirildi. Hiçbir şey bulamadılar."