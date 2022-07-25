Melih Gökçek’ten AKP'li başkana suçlama: Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü…

Ankapark'ta dinazorlar üzerinden algı üretimi yapıldığını iddia eden Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; 'Orada geziler düzenliyorlar. Her yere hurda koyuyorlar. 1 milyon 300 bin metrekare yerden bahsediyoruz sanki her yerde dinazor var gibi insanları kandırıyorlar' dedi. Melih Gökçek; AKP'li ismi AKP'ye kötülük yapmakla suçladı.

Melih Gökçek'ten canlı yayında olay sözler

"Benden sonra göreve gelen Mustafa [Tuna] Bey diyor ki: Bunun yerine 15 bin adet konut yapılırdı... 10 günlük açılış oldu. Bedavaydı. 5.5 milyon insan geldi. 365 gün açık olsaydı en az 3 milyon insan gelirdi. Bu proje tutardı. Gerek Mustafa Tuna gerekse Mansur Yavaş buranın çalışmasını istemedi. AK Parti'den göreve gelen Mustafa Yavaş; bu iş tutarsa AK Parti ve Melih Gökçek'e yazar diye projenin başarılı olmasını istemedi.

Meral hanım ağzından kaçırdı

Meral Akşener ağzından kaçırdı. Diyor ki 'İnat uğruna bunlar oluyor.' Evet inat uğruna böyle bir projeyi kullandırmadınız. Atatürk'ün vasiyetini yerine getirdik. Bize bundan dolayı teşekkür etmeleri lazım. Bilip bilmeden konuşuyorlar.

Melih Gökçek: Ben spor hastasıyım

Ben bir spor hastasıyım. Ankaragücü'nü şampiyon yapmak için söz verdim. Ankaragücü uğruna Ankaraspor kapandı. Sporu sevmek kadar güzel bir şey var mı? Ankara'dan olimpiyat şampiyonları çıkıyor. Bunların hepsinde Melih Gökçek'in izi var."