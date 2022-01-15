Trafik kazasında yaralanan şoföre Canan Kaftancıoğlu'ndan müdahale
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu üzerinde bir trafik kazasında yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Trafik kazasında yaralanan şoföre Canan Kaftancıoğlu'ndan müdahale
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu üzerinde bir trafik kazasında yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.
Haber Merkezi