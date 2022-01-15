Trafik kazasında yaralanan şoföre Canan Kaftancıoğlu'ndan müdahale

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu üzerinde bir trafik kazasında yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da bir programdan dönerken TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde seyir halindeyken bir trafik kazasına rastladı. Kaftancıoğlu, kazada yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.

 Yaralı genç daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. (ANKA)