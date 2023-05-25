Trafik kazalarında bir yılda 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre kara yolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 1 milyon 35 bin 696'sı maddi hasarlı, 197 bin 261'i ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti.

Trafik kazalarında 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise tedavi gördüğü hastanede olmak üzere toplam 5 bin 229 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9 arttı, toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı.

En fazla ölümlü kaza Bingöl'de

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde, bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleşti.