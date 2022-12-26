Trafik cezaları katlandı: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 lira olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 lira olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 lira oldu.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 4 bin 64 lira

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 liradan bin 979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak bin 823 liradan 4 bin 64 liraya yükseldi.

Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 lira, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 liradan 5 bin 96 lira olacak.

Emniyet kemeri takmamak

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 lira olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 liraya yükseldi.

Cep telefonu kullanmak

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 liradan 951 liraya kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz 8 bin 551 TL oldu

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 liradan 8 bin 551 liraya, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 liradan 951 liraya yükseldi.

Siren kullanmanın cezası

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor.

2022 yılında bin 823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 lira olacak.

Ehliyetsiz araç kullanımı

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak.

Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 liraya yükselecek.

Drift atan yandı

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak.

2022 yılında 9 bin 125 lira olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 lira oldu.

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 lira ceza ödeyecek.

Sahte plaka cezası

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 lira olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 lira oldu.

Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 liradan 4 bin 64 liraya, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 liradan 436 liraya, takip mesafesine uymamak 196 liradan 436 liraya, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 liradan 1671 liraya yükseldi.

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 lira, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 lira ceza ödeyecek.