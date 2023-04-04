Trabzonspor'un Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak istifa etti.

İstifasını açıklayan Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu."