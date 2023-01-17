Trabzon'da üç kızını katleden müezzinin 'cezai ehliyeti' ikinci kez tam çıktı

Trabzon'un Of ilçesindeki bir çay bahçesinde 11 yaşındaki kızı Yaren, 7 yaşındaki kızı Hiranur ve dört yaşındaki kızı Elif'i tabancayla başlarından vurarak katleden, hakkında üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen müezzin Emre Göktaş'ın avukatının talebiyle ikinci kez istenen adli tıp kurumu raporunda ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Yeni raporun sonucu açıklandı

Duruşmada, Göktaş'ın avukatının, önceki celsede müvekkilinin ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna ilişkin rapora, bazı çelişkileri öne sürerek itiraz etmesi üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen yeni raporun sonucunu açıkladı. Mahkeme başkanı, raporda; sanığın daha önce hakkında verilen ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna dair karar çıktığını belirtti.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı da, sanığın ‘canavarca hisle alt soydan çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'Çocuklarımı sevmediğim iftiradır'

Savunmasında mütalaaya itiraz eden sanık Göktaş, çocuklarına karşı canavarca hisle yaklaşmadığını iddia ederek, "Kesinlikle ne yaptığımı bilmiyordum. Eşim beni çok yormuştu; psikolojik ilaçlar kullanıyordum. Bu eylem, ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleşti. Çocuklarımı sevmediğim iftiradır” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.