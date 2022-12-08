Çocuklarını katleden müezzinin cezai ehliyeti tam çıkmıştı: Yeni rapor istendi, duruşma ertelendi

31 Ağustos 2021 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak katleden 38 yaşındaki müezzin Emre Göktaş, üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, "Diyeceğim yok, her cezaya razıyım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Göktaş, duruşmada "Diyeceğim yok, ne karar verilecekse, her cezaya razıyım. Saygı duyuyorum. Raporun gelmesini bekleyeceğim" dedi.

Cezai ehliyetine ilişkin yeni rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden istenen adli tıp kurulu raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak'a ertelendi.

Göktaş'ın avukatı, önceki duruşmada, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınması talep etmiş, mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, raporun yenilenmesini istemişti.