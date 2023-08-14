Trabzon'da toplu ulaşıma iki ayda yüzde 135 zam

Trabzon'da en son 12 Haziran'da zamlanan ulaşım ücretleri bugün uygulanmaya başlanan yüzde 56'lık zamla iki ayda toplamda yüzde 135 oranında artış gösterdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre; şehir içi ulaşımda dolmuşlarda en yakın mesafe ücretleri siviller için 9 liradan 14 liraya, öğrenci için 6 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Belediye otobüslerinde ise sivil 6 lira 90 kuruştan 11 liraya, öğrenci 5 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa çıktı.

Zamlı tarife bugün uygulanmaya başlandı.