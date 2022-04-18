Trabzon'da şampiyonluk alarmı: Kampanya başlatıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un kutlamalarında, ateş açılmaması için kent genelinde 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlatıldı.

Akşam'ın haberine göre kampanyayla, sevinç gösterileriyle eğlence, kutlama, düğün gibi organizasyonlarda silah kullanılmaması ve havaya mermi atılmaması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehrin farklı bölgelerine afiş asarak ve vatandaşa broşür dağıttı. Kampanyaya bir destek de 8 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesiyle ölen Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesinden geldi.

Silaha değil, insanlara sarılın

11 Ağustos 2021'de İstanbul'dan ziyaret için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı'nın sağ kulağının arkasından giren yorgun merminin omuriliğine saplandığı belirlendi. Atıcı'nın hayatını kaybettiği olayda, silahı ateşleyen kişi hâlâ aranıyor.

Baba Mustafa Atıcı, Trabzonspor'un taraftarlar gruplarıyla görüşüp zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Atıcı, "İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun katili de yakalanarak hak ettiği cezayı alacak. Bu ateşi buradan yaktık ve bütün Türkiye'ye yaymak amacındayız. Taraftarımızdan ricamız, galibiyet alırsak lütfen havaya silah sıkmayın, silahla kutlama olmaz. Sıkılan her mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Mutluluğunuzu, silaha değil yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın" diye konuştu.

Kentteki maganda kurşunu olayları

08.07.2016: Ortahisar'da Feyzanur Keleş, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldü.

Ağustos 2019: Tonya Şarlı Yaylası'nda gezintiye çıkan Sabri Baştan (86) kim tarafından atıldığı belirlenemeyen kurşun sonucu hayatını kaybetti.

07.30.2019: Vakfıkebir'de Karadağ Yaylası'nda evin dış cephe kaplamasını yapan Ali Kuleyin'in (18) başına maganda kurşunu isabet etti. Genç, 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu.

21.07.2019: Şalpazarı Eskala Yaylası'nda Burak Yamaç (15), tatil için geldiği yaylada nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu nedeniyle görme yetisini kaybetti.

19.03.2021: Trabzon'da nişan töreni sonunda, havaya rastgele sıkılan kurşunun isabet ettiği Halil D. (24) ile Abdurrahim S. (23) yaralandı.

01.11.2021: Sürmene'de gerçekleştirilen düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu kurşun, İdris Şahin'in (40) boynuna isabet ederek şah damarını sıyırdı.