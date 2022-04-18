Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddia edildi. Beyaz TV'nin haberine göre, bu sezon Süper Lig'de küme düşürülme kesin olarak kaldırılacak.

Beyaz Futbol'da ismi verilmeyen bir TFF yöneticisinin açıklamasına yer verilirken, yöneticinin "Küme düşmenin kaldırılması olayı sezon sonunda kamuoyundan gelecek istek ve tepkiler göre değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan programda yine ismi verilmeyen bir kulüp başkanının sözleri ise şu şekilde :

"Bu ligde şaibe olduğu ortada. TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır. Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden olacak."

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında şu ifadelerde bulundu:

'Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler'

"Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti."

'Kanun gereği yayınlayamam'

"Ferhat Gündoğdu'ya dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamam. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!"

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda da pandemi nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.