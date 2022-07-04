Trabzon'da cüppeli ve sarıklı kişilerden 'gövde gösterisi'

Trabzon’un Of ilçesinde, hafızlığını tamamlayan 254 kişi için düzenlenen icazet töreni öncesi kentte “cüppeli ve sarıklı” tur atılması, tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Mayıs’ta İstanbul Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde, İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı’nda hafızlığını tamamlayan 393 kişi için düzenlenen “icazet töreni” öncesi yüzlerce “cüppeli ve sarıklı” kişi, cami etrafında tekbirle yürüdü. Tepki çeken görüntülerin bir benzeri ise önceki gün Trabzon’un Of ilçesinde kaydedildi.

Of Müftülüğü tarafından Çarşıbaşı Büyük Camisi’nde, hafızlığını tamamlayan 254 kişi için gerçekleştirilen törenden önce şehirde “sarıklı cüppeli” tur atıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde Of Belediyesi önünde toplanan kişilerin camiye yürümesi, sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler, bazı isimler tarafından ise “Ve bir akıl evvela devrimi devirecek” gibi sözler ile paylaşıldı.

'Bu cumhuriyete karşı bir kalkışmadır'

Görüntülere tepki gösteren ilahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, törenin “görünüşte bir hafızlık icazeti” olduğunu, “bazılarını hilafet ve şeriat devleti konusunda cesaretlendirecek görüntülerle karşı karşıya kalındığını” vurguladı. Hafızlığın bir ibadet olmadığını söyleyen Filiz, “Kuran bugün ezberlenerek korunmaya ihtiyaç duymaz çünkü her yerde vardır. Teknik zorunluluktan ortaya çıkmış bir müessese olarak miadını doldurmuştur. Bu kalkışma nümayişinin (gösteriş) İslamla, Kuran’ın ruhuyla ve hafızlıkla herhangi bir ilişkisi olamaz” dedi.

İbadetin kişi ile yaratıcı arasında olduğunu ve asla bir gösterinin aracı haline getirilemeyeceğini aktaran Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bu gösterinin de ibadetin boyutlarını aştığını, devlete karşı adeta meydan okumaya; devlete, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine karşı bir gövde gösterisine döndüğünü görüyoruz. Bu, dini kullanarak cumhuriyete karşı bir kalkışmadır” ifadelerini kullandı.