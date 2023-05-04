Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 20 yaralı

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi. (AA)