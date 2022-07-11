Trabzon'da Bakan Mustafa Varank'a zam tepkisi

AKP Trabzon İl Başkanlığı'nın Trabzon Meydanı'nda düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre Bakan Varank, “Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz” dediği esnada bir yurttaş “Ama işsizlik var” derken, arka taraftan Varank'a seslenen başka bir yurttaş da “Ekmek 8 lira oldu, un çuvalı 500 lira oldu, nasıl olacak bu? Ne söylüyorsun?” diye bağırdı.

Konuşmasını sürdüren Varank, “Sıkıntıların farkındayız. Bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, ‘Bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şuanda özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntıları var. Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım' dedi. Biz sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıların üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz” diye yanıt verdi.