Trabzon'da 3 kızını öldüren imamdan intihar girişimi

Trabzon’un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş’ı tabancayla başlarından vurup öldüren imam Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bileklerini keserek intihara kalkıştı.
DHA'da yer alan habere göre, görevliler tarafından yaralı bulunan Göktaş, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Göktaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.