Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi

Trabzon Havalimanı, pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.
DHA'nın haberine göre pistte onarım çalışması başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.
Pistteki çatlak nedeniyle uçak seferleri önlem amaçlı iptal edildi.
Trabzon’dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı’nı pas geçmek durumunda kaldı.
Geçen yıl bakıma alınmıştı
Öte yandan 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.