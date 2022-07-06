TPI işçileri düşük ücretler nedeniyle iş bıraktı

Rüzgar gülü kanadı üretimi yapılan İzmir’de fabrikaları olan ABD menşeli şirket TPI Kompozit’te işçileri iş bıraktı. Menemen ve Çiğli fabrikasında işçiler, ücretlerine iyileştirme yapılması taleplerinin yeterli şekilde karşılanmamasına tepki göstererek, bugün 08.00-16.00 vardiyasından bir saat erken çıkarak eylem yaptı.

Akşam vardiyasına gelen işçiler de iş başı yapmadı. Her iki vardiyadan da işçiler beklemeye başladı.

Petrol-İş İzmir Şubesinin örgütlü olduğu fabrikada işçiler, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerinde bir süredir iyileştirme bekliyordu. Bölümlere göre yüzde 15 ila 25 arasında beklenen iyileştirmelere ilişkin Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin yaptığı açıklamada, taleplerinin işveren tarafından kabul edildiğini söyledi.

Ancak 'iyileştirmenin' sadece yüzde 5 oranında kaldığını öğrenen Menemen üretim bölümünde çalışan yaklaşık bin 500 işçi ve Çiğli fabrikasında çalışan yaklaşık bin işçi bugün sabah vardiyasından 1 saat erken çıkarak fabrika bahçesinde eylem yaptı.

İşçiler, ücretlerinin asgari ücretin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan şikâyetçi.