'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi yasadışı bahis çetesi liderliğinden tutuklandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı şekilde bahis oynatan bir çete tespit etti.

İHA'nın güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre; 'Çiftlik Bank' davasının 'Tosuncuk' lakaplı sanığı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve eniştesi E.A. E.A.'nın liderliğini yaptığı beş kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan emniyet güçleri, E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.'nın Küçükçekmece'de bulunan bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden 'QR Kod' yöntemi ile sürekli olarak para çektiklerini tespit etti.

Bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı. E.A.'nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Çete lideri ile birlikte 2 şüpheli daha para teslimatı sırasında gözaltına alındı.

Kurye süsüyle para nakli

İl genelinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis çetesine mensup şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine 'kurye' süsü verip para naklini sağladıkları tespit edildi. Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üzerlerinden 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca zanlıların bahis paralarını 'QR Kod' sistemini kullanarak ATM'lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.

Beş kişi tutuklandı

E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.