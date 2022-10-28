Amasra'daki maden katliamı soruşturmasında 24 gözaltı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise İstanbul’da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadelerinin alınmaya başlanacağı bildirildi.