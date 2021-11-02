Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi

İHA Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye'ye getirildiği bilgisini paylaştı.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın bugün teslim alınarak, Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa bindirilmişti.