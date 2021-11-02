Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Haber Merkezi