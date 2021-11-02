Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Haber Merkezi

İHA Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye'ye getirildiği bilgisini paylaştı.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın bugün teslim alınarak, Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa bindirilmişti.