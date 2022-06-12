Torpille çocuklarına iş arayan CHP'li yönetici, AKP’lilerce dolandırıldığını iddia etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde para karşılığında çocuklarını işe yerleştirmek isteyen CHP İlçe Başkan Yardımcısı Abdulvahap Akan, AKP’li Turgut Ö. tarafından 400 bin TL dolandırıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde AKP’li Turgut Ö.’nün kendisiyle iletişime geçerek, “Devlet adamıyım” dediğini belirten Akan, torpille çocuklarını işe yerleştirmek isterken dolandırıldığını belirtti.

Turgut Ö.’nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve daha birçok AKP’li kurmayla fotoğraflarının olması nedeniyle güvendiğini ve Medeni G. isimli şahıs üzerinden para aktardığına dilekçesinde yer veren Akan, akrabaları ve arkadaşlarının hesapları üzerinden de para aktarımı yaptığını söyledi.

Şahısların telefonunu engellemesinden sonra dolandırıldığını anladığını belirten Akan, şahısların cezalandırılmasını istedi.