'Torpil yapılmayacak' kararı yetmedi: Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden ‘kişiye özel’ ilan

Hem kamuoyunda hem de akademik çevrelerde tepkiye yol açan, “siyasi kadrolaşma” amaçlı adrese teslim kadro ilanlarına her gün bir başkası ekleniyor.

Bir süre önce YÖK, üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında belirlediği özel şartların, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden olması üzerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde değişiklik yapmış ve “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklemişti.

Buna göre YÖK’ ün açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte "belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar" öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak denilmiş oldu.

Özetle YÖK bu kararla, "torpil yapılmayacak" demek için karar almış oldu.

Ancak durum yazıldığı gibi olmaktan uzak.

Kadroya alınacak adayı tanımlayan özel şartlar bir yana, adayın adeta “kartvizitini” ortaya koyan ilanlara devam ediliyor.

YÖK, 'torpil yapılmasın' kararı aldı ama...

Bu “adrese teslim” ilan örneklerinden bir tanesi de Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yaşandı.

Üniversitenin 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanlarına bakıldığında, hemen hemen her kadronun belli bir isme tanımlanmış gibi yansıtıldığı fark ediliyor.

Kadrolara başvuru için ortaya konan şartlara bakıldığında, kimi zaman oldukça özelleşmiş, kimi zaman ise ilgili bilim dalıyla alakasız özelliklere yer verilmiş olduğu da gözden kaçmıyor.

Yayımlanan ikimi ilanda, istenen tecrübe şartı farklılaşıyor, genel bir yabancı dil düzeyi yerine alınacağı önceden tespit edilmiş adayın yabancı dil sınav sonucuna göre düzenlemeye gidiliyor. Öğretim üyesi kadroları için aranan şartlara bakıldığında ise bazı bölümlerde ilgili alanda doktora derecesinin dahi aranmadığı görülüyor.

Kişiye özel düzenlenmiş ilanlar devam ediyor

Öte yandan, akademik kadro ilanlarında göze çarpan ilanlardan bir tanesinin Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku bölümüne alınacak personel ilanında olduğu dikkat çekiyor.

İlanda, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’na alınacak Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için normal şartlarda Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak şartı gerekirken, “Hukuk alanında Yükseköğretim kurumlarından en az 2 yıl ders vermiş olmak” şartı yeterli görülmüş durumda.

İlanda, “Hukuk alanında Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak, yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak ve mobbing konusunda çalışmaları olmak” şartları yer bulurken, doktora şartının ilanda olmadığı görülüyor.

Ayrıca, “Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak” şartının da alınacak olan kişinin daha önceden belirlendiğini ve başvuruların da buna göre sınırlandırıldığını işaret ederken, Ceza Hukuku ile doğrudan bir bağı bulunmayan “Mobbing konusunda çalışmaları olmak” şartı da oldukça dikkat çekici.

YÖK’ün kısa bir süre önce almış olduğu karar dururken, “adrese teslim” ilanların Çankırı Karatekin Üniversitesi ile sınırlı kalmayacağı da tahmin edilenler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar sayısız kez gündem olan "adrese teslim" ilanların usulsüz olduğu ortadayken, usulsüzlüklerin devam ediyor oluşu da üniversitelerin içine düşürüldüğü durumu anlatması bakımından dikkat çekici olmayı sürdürüyor.