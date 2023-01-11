Torbalı Semt Evi, Yunanistan Komünist Partisi’ni ağırladı

Türkiye Komünist Partisi, ikili temaslar için Yunanistan Komünist Partisi (YKP) heyetini konuk ediyor. YKP Politbüro ve Merkez Komite üyesi Georgios Marinos, YKP Merkez Komite üyesi ve dış ilişkiler sorumlusu Elisaios Vagenas, dış ilişkiler departmanından çevirmen Athina Zarkada’dan oluşan YKP heyetinin ziyareti Torbalı Semt Evi’nde gerçekleştirilen bir buluşmayla başladı.



TKP Merkez Komite üyeleri Başar Özer ve Cansu Oba’nın bulunduğu ziyarette, semt evi adına söz alan Eren Karakuş bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Torbalı’nın İzmir ve Türkiye’deki önemi, ilçedeki tarımsal ve sanayi üretimi ve nüfus yapısına dair veriler paylaşıldı. Türkiye Komünist Partisi’nin Torbalı’daki çalışmaları, semt evi açılışıyla beraber gerçekleşen dönüşüm ve semt evinde gerçekleştirilen etkinlikler aktarıldı. Ardından YKP heyeti adına söz alan Georgios Marinos, YKP’nin işçi sınıfı içindeki çalışmalarına dair deneyim paylaşımında bulundu. Buluşma, TKP ve YKP arasındaki dostluk ilişkisinin ve dayanışmanın, iki ülkede de devam etmekte olan eşitlik mücadelesine olan katkısına yapılan vurgularla son buldu.