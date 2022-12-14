Torba yasa uyarısı: '231 sendikanın 188'i kapanmayla yüz yüze kalacak'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan torba kanun teklifinin yasallaşması durumunda 231 sendikadan 188'inin kapanmayla yüz yüze kalacağını söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle sendikal faaliyetlere kısıtlama getirildiğini belirtti.

Kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulunan Kaya, şöyle devam etti:

"Yeni sendikalarının kurulmasının önü kapatılıyor. Mevcut sendikalardan yüzde 2 barajını aşamayanlar üye kaybedecek. Üye kaybeden sendikalar uzun vadede kapanacak. Kamu emekçileri ekonomik nedenlerle istemedikleri sendikalara üye olmak zorunda kalacak ve ayrılamayacak. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda 231 sendikanın 188'i kapanmayla yüz yüze kalacak. Erdoğan daha önce grev yapan bir sendika üyesiyken, bugün grevleri yasaklayan ve engelleyen bir isim haline geldi. Sayın Erdoğan, bir an önce İstanbul'da grev önlüğü giydiğiniz günleri hatırlayın ve o günlere dönün."