Torba kanun teklifi ile kur korumalı mevduata yasal dayanak geliyor

AKP tarafından 18 maddelik torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifte, dün açıklanan emekli taban aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7,5 artış yapılması da yer aldı. Ayrıca, BOTAŞ'a kademeli doğalgaz fiyatlarını il ve bölge bazında belirleme yetkisi öngörüldü.

Ek olarak teklifte kur korumalı mevduatın yasal dayanağı oluşturuldu. Buna göre, “hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar” gerekçe gösterilerek ihalesi Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz ve 31 Kasım tarihleri arasındaki bulunduğu aya ait endeks olarak kabul edilecek ve fiyat farkına ilave olarak ek fark verilecek.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 75 milletvekilinin imzaladığı 18 maddelik “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bu akşam TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

2 bin 500 TL’lik en düşük emekli maaşı teklifte yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan bazı maaş düzenlemeleri de yasal dayanağa kavuşması için bu teklife alındı. Buna göre halen emekli maaşlarında alt sınır olan 1500 TL, yükseltilecek. Böylece emeklilere aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL olacak.

Ayrıca kamu görevlilerine 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan artış oranı da yüzde yerine 2,5 puan artırılarak yüzde 7,5’e göre yeniden belirlenecek.

Merkez Bankası’ndaki yabancı paralara haciz konulamayacak

Kanun teklifine göre, “diğer merkez bankalarının banka nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi” sağlanacak. Bu teklif yasalaştığında Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyecek ve üzerinde ihtiyatlı tedbir veya ihtiyatlı haciz konulamayacak.

İadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, “haksız iadelerin önüne geçebilme” amacıyla dava konusu edilen tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

BOTAŞ kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleyebilecek

Bakanlık görüşleri alınmak kaydı ile BOTAŞ tarafından il ve bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

45 yaş üstüne BES

Bireysel emeklilikte belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Ancak kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.

Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

Yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükselecek. Talep etmeleri halinde 45 yaş üstü katılımcılar otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere devlet katkısına konu katkı paylarının bu kanun teklifinin yürürlük tarihinden önce şirket hesaplarına intikal edenler için yüzde 25’ine, yürürlük tarihinden sonra şirket hesaplarına intikal edenler için yüzde 30’una karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanmaya devam edecek.

Kur korumalı mevduata yasal dayanak oluşturuldu

Hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar nedeniyle, ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde; 1 Temmuz ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 Temmuz ve 31 Kasım arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks olarak kabul edilecek.

Sözleşme fiyatları esas alınarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak idarece ek fiyat farkı verilebilecek. Ayrıca yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek.

Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.

Ek fiyat farkı verebilecek alım türleri, konuları, ürün ve girdiler, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespitinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olmak kaydıyla ilgili mevzuatında ek fiyat farkı verilmesine veya bu sözleşmelerin devredilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

“Türk lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması” amacıyla ödenecek destek tutarına ilişkin usul ve esaslarda Cumhurbaşkanı yetkili olacak. (ANKA)