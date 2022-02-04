Topun ağzındaki üç bakan belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra, “Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” diyerek kabinede değişiklik olabileceğine işaret etmişti.

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberine göre, bundan sonraki bakan seçimlerinde özel sektör ile bağlantılı teknokratlara yer verilmeyeceği belirtiliyor.

Habere göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni kabinede yer alamayabileceği belirtiliyor.

Anonim şirketten 'seçim kabinesi'ne

Abdülkadir Selvi de Hürriyet’te dün yayınlanan köşe yazısında “Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. Ama Erdoğan’ın konuşması, Kabine değişikliğinin devam edeceği mesajı olarak değerlendiriliyor” diyerek olası kabine değişikliğine işaret etmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın 1 Şubat 2022 tarihli haberinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber ‘seçim kabinesi’ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor” diye yazmıştı.

Erdoğan, 2015 yılında “Ben bu ülkenin anonim şirket gibi yönetilmesini istiyorum” demiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşturulan ilk kabine sermaye temsilcilerinden oluşan “teknokrat” bakanların ağırlığıyla oluşturulmuştu.

Bakanlıklarda olası değişiklikler ve Soylu

DW Türkçe’nin haberine göre, yeni Tarım Bakanı olarak Mehdi Eker ismi ön planda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi gündemdeyken, mevcut Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, Maliye Bakanı olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı da ikiye ayrılabilir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini devam ettirmesinin beklendiğini ifade ediyor. Gündüz Solaker haberinde, “Soylu için özellikle suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarının çok konuşulduğu dönemde kabine içinde başka bir göreve kaydırılabileceği belirtilmişti. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre o dönemde Soylu ve MHP, Tarım Bakanlığı için ikna edilmişti. Terörle mücadelede MHP'nin ‘son 30 yılın en başarılı bakanı’ olarak gördüğü Soylu'nun yerine gelecek isim olarak da Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı düşünülmüştü. Ancak geçen sürede Soylu için şartların artık değiştiği belirtilirken bakanlık görevini sürdürmesi parti kulislerinde daha yüksek olasılık olarak görülüyor” diye belirtti.



