Toprak alan Erdoğan için yeşile boyatılmıştı: AKP'li belediyeden 708 bin TL'lik ihale

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık 2022'deki Şanlıurfa ziyareti öncesinde, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Erdoğan'ın toplu açılışla hizmete sokacağı Abide Kavşağı'nda ekili olmayan toprak alanları yeşile boyadığı görülmüştü.

Söz konusu durumun ortaya çıkmasının ardından ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden, ‘boya değil, serpme çim’ açıklaması yapılmıştı.

İhaleyle rulo çim serildi

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; aradan bir ay bile geçmeden belediyenin ‘serpme çim’ dediği yeşil alan, orijinal rengi olan toprak rengine dönüştü. Belediye, ‘pazarlık’ usulüyle açtığı ihaleyle serpme çim ekildiği savunulan bölge için hazır rulo çim serilmesi işini 708 bin TL bedelle ihaleyle verdi.

İhaleyi kazanan firma ise bölgedeki rulo çim serme çalışmalarına başladı. Çimin yanı sıra Erdoğan'a ‘bitti' diye açtırılan Abide Köprülü Kavşağı'nda yeniden iş makineleri çalışmaya başladı.

'Madem çimdi niye yeşermedi?'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Erdoğan gelmeden önce ekmek üretimi henüz başlamamasına karşın bir gece önce Cumhurbaşkanının geçiş güzergahlarına halk ekmek satış büfeleri yerleştirerek ‘Göz boyadığını' belirten Eyyübiye Belediyesi AKP'li eski belediye meclis üyesi Bilal Tekatlı, bu defa da açılışı yapılacak bölgenin yeşil boya ile boyanıp, insanların ‘serpme çim' diye kandırıldığını savundu ve ‘Madem çimdi niye yeşermedi?’ diye sordu. Tekatlı, çim kaplama işi için belediyenin 708 bin TL ödeyeceğini hatırlatarak şunları dile getirdi:

“Abide Kavşağı açılışında yeşile boyanan alan için biz göz boyama dedik. Hepsini sosyal medyada paylaştık. Bizi hep yalanladınız ama şimdi hazır çim sarıyorsunuz. Bu paralar kimin cebinden gidiyor? Bu memlekete yazıktır, günahtır. Milletin parasını bu kadar vicdansızca çarçur etmeye hakkınız yoktur. Millet bunun hesabını elbette soracaktır.”