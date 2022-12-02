AKP'li belediye Erdoğan'ın ziyareti öncesinde toprak alanları yeşile boyadı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'ya gerçekleştireceği ziyareti öncesinde AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ekili olmayan toprak alanları yeşile boyadığını belirtti.

Konuya ilişkin fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan Tanal, paylaştığı görüntüye şu notu düştü:

"Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi personeli seferber etti! Afrika'yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar.

Öyle ki, Urfa'nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar.

Hizmeti Şanlıurfalılar için yapmıyorlar, Şanlıurfalılar için seferber olmuyorlar.

Sırf yeniden koltuk kapmak, göz boyamak için can havliyle sağı solu makyajlıyorlar!

Halk için seferber olunur, Erdoğan’a yaranmak için değil."