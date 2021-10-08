Toplumcu yazar İbram Erdem toprağa verildi

Toplumcu gerçekçiliği ilke edinmiş yazarlarımızdan İbram Erdem, geçtiğimiz salı günü Ankara-Gölbaşı'nda toprağa verildi. Bir din görevlisinin oğlu olarak 1950 yılında Trabzon'da doğan İbram Erdem, roman, öykü, şiir, çocuk yazını dallarında yoğunlaştı. Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü, Türkçe Bölümünü 1975 yılında bitirdikten sonra Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak çalıştı ve emekli oldu. Dünyadan ayrılıncaya kadar da hiç ara vermeden yazmayı sürdürdü, ardında seksenden fazla yapıt bıraktı.

Devrimci Sanatçılar Derneği'nin 1977 yılında komünist şair Enver Gökçe ile yaptığı üç saati aşan söyleşinin bant kaydının önemli bir bölümünü yazılı metne aktararak şairin biyografisini bütün şiirleriyle birlikte yayınlanmak üzere basıma hazırlayanlardan biri de, İbram Erdem'di. 2021'de, Nihat Behram'ın layık görüldüğü Enver Gökçe Şiir Ödülü'nün ve Enver Gökçe Dostları adlı grubun kurucusudur. Grup, Enver Gökçe’nin Erzincan-Kemaliye (Eğin), Çit Köyü'ndeki müze evine konulan, Enver Gökçe büstünü yaptırmış, ayrıca Enver Gökçe’nin Ankara-Yeni Mahalle'deki mezarının onarımını sağlamıştır.

Altı Nokta Körler Derneği Öykü Ödülü, Tabipler Odası Şiir Ödülü, Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Şiir Emek Ödülü, Madenci Edebiyat Ödülü gibi pek çok ödülün de sahibi olan Erdem, Devrimci Sanatçılar Derneği, Ankara Yayın Üretim Kooperatifi (AYKO) ve Özgür Sanatçılar Derneği'nin kurucuları arasındadır. Uzun yıllar, Öykü Şiir Dergisi'ni yönetmiş, Olgu, Yeni Olgu, Yapıt, Damar, Yazıt gibi dergilerde öyküleri, şiirleri ve yazıları yayınlanmıştır. İbram Erdem ayrıca, Enver Gökçe ve Hasan Hüseyin Korkmazgil üzerine de birer inceleme kitabı hazırlamıştı.