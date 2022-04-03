Toplu ulaşımda tek kart uygulamasına dair bakanlık açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülke genelindeki toplu ulaşımda tek kart uygulamasına geçilmesini öngören Türkiye Kart Projesi'nin pilot uygulamasına başlanacağını bildirdi. Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını açıklayan Bakanlık, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise en az bir ilde Türkiye Kart kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Milliyet'in haberine göre, toplu ulaşımda 'tek kart' uygulamasına geçilmesini talep eden yurttaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu ise daha önce başlatılmış olan Türkiye Kart Projesi'ne dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bilgi istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun talebi doğrultusunda Türkiye Kart Projesi'nde gelinen aşamaya dair hazırlanan Bakanlık raporunda, 'ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi' ve 'mahsuplaşma merkezi kurulması' için Türkiye Kart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.