İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşülecek: Zam talepleri yüzde 50 ila yüzde 70 arasında

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ulaşıma zamla ilgili olarak yarın ikinci kez toplanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneri UKOME’ye getirmiş olacağız" dedi.

Yarın gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısı öncesi İBB yetkilileri ulaşım alanındaki esnaf odalarının yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan toplantıda şöyle konuştu:

“İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik bugün, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız”

Zam talepleri yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişiyor

UKOME toplantısı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda zam taleplerini dile getiren esnaf odalarının yetkilileri, ulaşım ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 70 arasında zam beklediklerini söyledi.

Turyol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım İnandı, deniz yoluyla toplu ulaşım biletlerine yüzde 70 zam gelmezse seferlerin duracağını belirtti.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, akaryakıt zamlarından dolayı birçok minibüsün çalışmadığını belirtti. Alagöz minibüslerin çalışması için yüzde 57’lik bir zammın şart olduğunu söyledi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da artan maliyetleri karşılamak için yüzde 57,2 oranında bir zam istediklerini ifade etti. Biletlere en az yüzde 50 zam gelmezse İstanbullulara hizmet edemeyeceklerini belirtti.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise taksici esnafın yüzde 60 oranında zam beklediğini iletti.