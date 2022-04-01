Çanakkale'de toplu ulaşıma büyük zam!

Çanakkale Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı.

Bugün yapılan Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında CHP grubunun toplu ulaşıma yüzde 63 oranındaki zam önerisine gerekçe olarak artan maliyetler gösterildi.

Çanakkale Gündem Gazetesi'nin haberine göre, karardan sonra kent merkezinde ulaşım ücret tarifesi tam 8,00 TL, öğrenci 4,50 TL ve kampüs içi 1,00 TL olarak uygulanacak.

Karardan önce 4,90 TL ile otobüse binebilen vatandaş artık 8,00 TL’ye binebilecek. Öğrencilerse zam kararından önce 3,00 TL ile okula gidebilirken artık 4,50 TL’ye ödemek zorunda kalacak.

Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada zam kararı CHP’li üyelerin "evet", AKP’li üyelerin "ret" ve İYİP’li üyelerin "çekimser" oyu sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.