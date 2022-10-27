Toplu iş sözleşmesi kararını protesto etmek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Sayıştay’ın belediyelerin imzaladıkları toplu sözleşmelerde çalışanlara yapılan mali ödemelerin yüksek olduğu ve bunun kamu zararı yarattığına ilişkin kararının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapmalarına engel olduğunu duyurmuştu. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nedeniyle TİS’in kısıtlandığı, kurum temsilcilerine baskı uygulandığı gerekçesiyle sendika bugün TBMM Çankaya Kapısı önünde açıklama yapmak istedi.

Polis Çankaya Kapısı önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi. TBMM ve çevresindeki 1 kilometrelik alanda açıklama yapmanın yasak olduğunu belirten polis, kitleye dağılma çağrısı yaptı.

'Hukuksuzlukla karşı karşıyayız'

Sendika temsilcileri, bunun keyfi bir engelleme olduğunu ifade ederek açıklama yapma taleplerini yineleyince polis, kitleyi engelleyerek TBMM önünden uzaklaştırdı.

Tüm Bel-Sen Başkanı Erdal Bozkurt yapılan müdahaleye “Burada açıklama yaptırılmıyor gördünüz. Burada izin verilmiyor, yasal engeller varmış. Aslında bir hukuksuzlukla tam da karşı karşıyayız” diye tepki gösterdi. (ANKA)