Toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Hürriyet'in haberine göre, ilk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen, 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Sendikalar ne istiyor?

Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Teklifle en düşük kamu görevlisi maaşının 2024 yılının Ocak ayında 29 bin 700 liraya çıkacağını söyleyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış, 2025 yılı için; 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz” demişti.

KESK'ten yapılan açıklamadaysa "Kamu emekçisi sefalet ücretine mahkum edilmiştir. En düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL değil, 40 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret olması gerekmektedir" denilmişti.