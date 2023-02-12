Topladığı yardımları AFAD'a vermesi istenmişti: AHBAP'ı iki firma denetleyecek

Afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği, AKP ve MHP'den birçok ismin hedefi olmuş, kurumun topladığı yardımların AFAD'a aktarılması talep edilmişti.

Haluk Levent'in başkanlığındaki AHBAP, bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası iki bağımsız denetçi firmayla sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Levent, denetleme işlemine kendi talepleri doğrultusunda başlanacağını belirttiği açıklamasında "Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim. Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.