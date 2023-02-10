Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP mesajı: 'Çökmeyi aklınıza bile getirmeyin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği'nin hedef gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.

AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan, MHP'li Birol Gür, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler gibi isimlerin hedef gösterdiği dernek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin" ifadelerini kullandı.

AHBAP Derneği'ni hedef gösteren isimler toplanan yardım paralarının AFAD'a aktarılması gerektiğini söylemişti.