Topkapı vurgunu: Ayda 820 bin lira

Topkapı Sarayı gişesi önünde devletin acentelere verdiği teşvik payını aralarında bölüşen bir çıkar grubu olduğu öne sürüldü.

Yürürlükteki uygulamaya göre devlet, turizme katkısı olması için yurtdışından grup getirmelerini teşvik amacıyla 320 liralık bileti acentelere 256 liraya bırakıyor. Vurgun yapan grup indirimli fiyatı 256 lira olan bu biletleri, 1. avluda gişede 320 liralık bilet almak için kuyrukta bekleyenlere, 'hızlı geçişli tur' adı altında en az 420 liradan başlayan karaborsa fiyatıyla satıyor.

Aydınlık’ın aktardığına göre grup bu şekilde haftada en az 1000 bilet satıyor. Biletlerde kişi başı 64 lira kazanç, sırf bu iş için kurulan acentelerin kasasına giriyor. Kalan en az 100 lira ise vergisiz kayıt dışı kazanç olarak elde ediliyor. Düşük sezonda her ay ortalama 5000 kişi üzerinden en az 820 bin liralık bir gelir elde edildiği hesaplanıyor.

‘Bakanlık genelgesini çiğniyorlar'

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, son dönemde birkaç turizm acentesine ‘içeriden destek verildiğini’, 1. avlu gişe önünde çalışmasına müsaade edildiğini belirtiyor. Resmi görevli imajı veren, üstünde ‘Tourist İnformation’ yazılı mavi renkli kıyafetler giyen kişiler kuyrukta bekleyen turistlere yaklaşarak ‘fast track’ – ‘hızlı geçiş’ denilen usulle bilet satışı yapıyor. Kuyruktan alınan turistler bilet gişelerinin yanındaki boş alana getiriliyor. Burada, nakit olarak ya da pos cihazıyla satış yapılıyor. Ardından saray çıkış kapısının yanında hazır bekleyen ekibin anlaşmalı rehberleri tarafından, turistlerin giriş kapısından müzeye sokulmasıyla işlem tamamlanıyor.

Bakanlık genelgesi

Görüşüne başvurulan bir yetkili “Kültür ve Turizm Bakanlığı hiçbir acente ofisinin, gişe önünde ve kuyrukta yani ofis dışında bu şekilde bilet satamayacağını ilan etmişti” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü Murat Usta imzasıyla 8 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan genelgede acentelere her bilet üzerinden yüzde 20 indirim sağlanacağı belirtiliyor.

Milli Saraylar idaresi başkanlığı suskun

Konunun, Valilik bünyesinde kaçak acente ve kaçak rehberleri saptayarak ceza kesen Turizm Denetleme Komisyonu’nun da önüne geldiğini belirten kaynaklar komisyonun 1. avluya dahi zaman zaman alınmadığını aktarıyor. İddiaların yazılı olarak sorulduğu Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı susmayı tercih etti.

2,5 milyon kişi idare ediyor

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğunun idari merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içinde ilk dörtte yer alıyor. Topkapı Sarayı Müzesi, her yıl ortalama 2,5 milyon kişiyi ağırlıyor.