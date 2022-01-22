Tonga'daki yanardağı patlaması dünyanın en büyük nükleer bombasını geçti

Nükleer silahlanmayı takip etme üzerine kurulu Avusturya'nın Viyana kentinde bulunan ve uluslararası bir uzaktan izleme istasyonları ağını denetleyen Kapsamlı Nükleer-Test-Yasaklama Anlaşması Örgütü'nden bir yetkili Tonga yanardağı patlamasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Jeofizikçi Ronan Le Bras, patlamadan kaynaklanan şok dalgasının Antarktika'da bile tespit edildiğini söyledi.

Toplamda, Dünya gezegeninin etrafındaki 53 dedektör, atmosferde seyahat ederken yanardağdan kaynaklanan düşük frekanslı patlamayı duydu. Le Brasi bu durumun ağın 20 yılı aşkın süredir tespit ettiği en gürültülü olay olduğunu söyledi.

Kapsamlı Nükleer-Test-Yasaklama Antlaşması Örgütü, 1996 yılında dünyanın herhangi bir yerindeki nükleer silah testlerini izlemek için kuruldu.

Le Bras'a göre, Avusturya'daki atmosferik ölçümler, patlama bölgesinden yaklaşık 16 bin kilometre uzakta, 2 hektopaskal gücünde bir şok dalgası tespit etti. Karşılaştırıldığında, şimdiye kadar test edilen en büyük nükleer silah olan Sovyetler Birliği'nin Çar Bomba'sı, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki nükleer test sahasından karşılaştırılabilir bir mesafede bulunan Yeni Zelanda'da sadece 0,5-0,7 hektopaskallık bir şok dalgası yaratmıştı.

Le Bras, patlamadan günler sonra bile, ağın, Dünya atmosferini tekrar tekrar çevrelerken şok dalgasının zayıf yankısını algılamaya devam edebileceğini söylüyor.