Tomarza'da karakol basan yöneticiye ilişkin AKP'den açıklama

Kayseri'de karakol basan ve bir polisin burnunu kıran AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanmasını takiben AKP'den açıklama geldi. AKP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesi ile birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuz ile arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır." denildi.

AKP'nin açıklamasında "Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.