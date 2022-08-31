Karakol basıp polisin burnunu kıran AKP’li tutuklandı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fahri Ç.’nin darp edilerek burnu kırıldı. Gözaltına alınan beş kişiden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu.

Bu gelişme üzerine Hakan Korkmaz, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup polis memuru Fahri Ç.’yi darp ederek burnunu kırdı. Olay sonrası gözaltına saldırganlardan AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi.