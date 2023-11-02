Tolga Şardan'ın tutuklanması 29 yıl çalıştığı Milliyet'e haber olmadı

Gazeteci Tolga Şardan’ın 29 yıl boyunca çalıştığı Milliyet gazetesi, Şardan'ın “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklanmasını haberleştirmedi.

Şardan'ın tutuklandığını ayrı haber olarak görmeyen Milliyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklamaya tepkisini internet sitesinde haberleştirdi.

Milliyet okurları Şardan'ın tutuklandığını, gazetenin internet sitesinde yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "PM listesi için isim önerisi isteyecek" başlıklı haberinin sonuna eklenen kısa bir paragrafla öğrendi.

Haberin son paragrafında Şardan'ın adı anılmadan "Tutuklamaya tepki" ara başlığı altında Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdiği ifade edildi.

Haberde "Gazeteci Şardan dün 'MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’ne götürülen Şardan’ın SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında gözaltına alınan Şardan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adliye çıkışında Şardan, 'Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz!” dedi. Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 'Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes öğrensin!” dedi. Öte yandan İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şardan’ın yazısının dezenformasyon içerdiği belirtilerek 'MİT’in iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir' denildi.