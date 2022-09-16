TOKİ iş yeri fiyatları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, TOKİ tarafından yürütülecek sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.

İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme yapılacak.