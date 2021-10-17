TOKİ ve AKP’li belediye arasında 'arazi oyunu'

AKP’li Arnavutköy Belediyesi'nin, 2015 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim," muhalefetin ise "cinayet" dediği Kanal İstanbul Projesi’nin tam da merkezinde yer alan devasa büyüklükteki arazileri TOKİ’ye sattığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Arnavutköy Belediyesi, 2015 yılında Kanal İstanbul bölgesindeki Sazlıbosna Mahallesi’nde bulunan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 100 arazisini 150 milyon lira bedelle TOKİ’ye sattı. Araziler, değerinin çok altında bir şekilde metrekaresi ortalama 75 liradan TOKİ’ye satılırken Arnavutköy Belediyesi bir de TOKİ’ye “ödeme kolaylığı” sağladı.

AKP’li Belediye ile TOKİ arasında o dönem yapılan anlaşmayla, arazilerin 150 milyon liraya TOKİ’ye satılması, bu bedelin 25 milyon lirasını peşin ve geri kalan 125 milyon lirasının ise üçer aylık aralıklarla toplam 10 taksitle, yani 30 ayda ödenmesi kararlaştırıldı.

50 milyon lira ödenmedi

Arnavutköy Belediye Meclisi’ne bu ay getirilen teklifle bir skandal ortaya çıktı. Teklifte, belediyenin 2015 yılında 150 milyon lira bedelle TOKİ’ye taksitle sattığı değerli araziler için TOKİ’nin sadece 100 milyon lira ödeme yaptığı ve 50 milyon lirayıysa ödemediği belirtildi. Ardından da TOKİ ile Arnavutköy Belediyesi yeniden masaya oturdu.

TOKİ, yapmadığı 50 milyon liralık ödeme karşılığında Arnavutköy’ün ücra köşelerinde bulunan toplam 142 bin metrekare büyüklüğündeki 79 adet taşınmazı AKP’li Arnavutköy Belediyesi’ne devretme kararı aldı. 79 taşınmazın TOKİ’nin borcuna karşılık devir alınmasına ilişkin Belediye Meclisi’ne getirilen bu karar CHP’li ve İYİP'li meclis üyelerinin red oylarına karşı AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.