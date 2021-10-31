TOKİ, Suriye ve İran sınırlarında toplam 766 kilometre duvar ördü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van’ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı. Böylece Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3’te birlik kısmı tamamlanmış oldu.

Duvarın gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

TOKİ, daha önce Türkiye-Suriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı.

TOKİ toplam 766 kilometre duvar ördü

Suriye sınırının ardından İran sınır hattında da çalışmalara başlayan TOKİ, Iğdır’ın 53,4 kilometrelik kısmı ile Ağrı’nın 81,9 kilometrelik sınırına duvar ördü. 2021 yılının başında Van ve Hakkari’nin İran sınır hattında da duvar örmeye başlayan TOKİ, Van’da toplam 64 kilometrelik uzunluğundaki duvarın 27 kilometresini, Hakkari’de ise 28 kilometre uzunluğundaki duvarın 16 kilometresini tamamladı.

TOKİ, şu ana kadar Suriye sınırına 588,9 kilometre, İran sınır hattına ise 177,9 kilometreyle toplam 766,8 kilometre duvar ördü. (İHA)