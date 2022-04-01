TOKİ şantiyesinde iş durdu, 130 işçinin ücreti kesildi

Maraş’ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’nde 609 konutluk Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatının ihalesini alan şirketin konkordato ilan etmesi üzerine 130 işçi mağdur oldu. Yevmiyeleri ve yemek ücretleri kesilen işçiler, haklarının ödenmesi için inşaat alanında toplandı. Projenin yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle durdurulmasına tepki gösteren işçiler, saatlerce şantiye alanından muhatap bulmayı bekledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre şantiye alanına gelen jandarmalar ise işçilerden eylemlerini bitirmesini istedi.

İşçilerin tepki göstermesi üzerine jandarmalar çok sayıda kişiyi ters kelepçe yaparak, gözaltına almakla tehdit etti. İşçiler bir süre sonra gözaltına alınmadan serbest bırakıldı. Akşam 19.00’a kadar şantiye alanında bekleyişlerini sürdüren işçiler havanın kararmasıyla koğuşlarına gitti.

İşçiler yarın aynı alanda bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışacaklarını belirtti.