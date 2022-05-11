Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı

Tokat’ta Ali Paşa Mahallesi'nde cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu. Okul çıkışı boş alanda 4 çocuk buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı.

Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların 1’inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğu değerlendiriliyor. (İHA)