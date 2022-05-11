Bursa'da AVM'de yangın: Tavanda çökme meydana geldi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza isimli AVM'nin güney kısmındaki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü.

O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

AVM yönetiminden açıklama

Açıklamada, "Olay sonrası İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM’miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır. AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibariyle AVM’miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebi ile ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm Zafer Plaza çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

(İHA)